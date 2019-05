GBG stellt Modellprojekt vor

Ein Modellprojekt zur energetischen Gebäudesanierung entwickelt die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG derzeit auf Franklin. Das „Square“ genannte Vorhaben stellt das Unternehmen am heutigen Freitag, 4. Mai, um 14 Uhr erstmals der Öffentlichkeit vor. Dabei werden Technologien wie intelligente Stromnetze, saisonale Wärmespeicherung mittels Eisspeicher und intelligente Mobilitätskonzepte erprobt. Die Veranstaltung findet in der George-Washington-Straße auf Franklin statt, direkt am Baufeld C 1.1b. Nach einer Einführung zum Projekt und einer Podiumsdiskussion stehen die Experten für Gespräche zur Verfügung, und die Besucher können das Gebäude mit einer Musterwohnung besichtigen. Der Eintritt ist frei. cs

Info: Info und Anmeldung: gbg- mannheim.de/square-infotag

