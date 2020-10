GBG weist Vorwürfe der Mannheimer CDU zurück

Mannheim.Die CDU Mannheim hat das Schreiben eines Bürgers vorgelegt. Es soll beweisen, dass es für das im Jahr 2012 an den SPD-Politiker Ralf Eisenhauer vermietete Haus im Gebiet Centro Verde weitere Kaufinteressenten gegeben hat. Zudem, dass es nicht öffentlich zur Miete angeboten worden sei. Die GBG weist die Behauptungen zurück: "Weder hat es „fragwürdige Vermietungen“ gegeben, noch steht, wie die CDU behauptet, der ,Verdacht der Vorteilsnahme im Raum', noch widerlegen die Aussagen einer E-Mail, die die CDU zitiert, bisherige Aussagen der GBG", heißt es in der Stellungnahme der Wohnungsbaugesellschaft von Donnerstagnachmittag. Und weiter: " Im Gegenteil: Die E-Mail, die der CDU-Kreisverband verbreitet, unterstützt die bisherigen Aussagen der GBG zu dem Sachverhalt."

Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD in Mannheim, hatte 2012 ein Haus der GBG im Anna-Maria-Schrader-Weg (Centro Verde) zur Miete bezogen. 40 andere Häuser waren zuvor erfolgreich verkauft worden. Auch er meldete sich am Donnerstagnachmittag zu Wort. In einem Schreiben an den Gemeinderat legte der 51-Jährige mit zum Teil sehr persönlichen Angaben dar, wie es 2012 zur Anmietung des Hauses kam.

In ihrer Pressemitteilung schrieb die CDU am Donnerstagvormittag, der Bürger habe sich per E-Mail an den CDU-Kreisverband gewandt. In der Mail - der Absender ist geschwärzt - schreibt der Mann: "Ich hatte mich seinerzeit auch für eines der Objekte interessiert. Anna Maria Schrader Weg 2 war angeblich reserviert. Von einer Möglichkeit der Vermietung war in den damaligen Unterlagen nicht die Rede. Viele Grüße und viel Erfolg bei der weiteren Aufklärung!"

Für die CDU erhärtet sich damit der Verdacht, "dass Herr Eisenhauer diese Immobilie exklusiv anmieten konnte und dass es kein transparentes und für alle Interessenten gleichberechtigtes Vergabeverfahren zu dieser Immobilie gegeben hat", so der Pressesprecher des CDU-Kreisverbandes Mannheim, Christian Hötting. Es sei nicht auszuschließen, dass es zum damaligen Zeitpunkt auch noch weitere Kaufinteressenten gab und es damit zu einer strukturellen Benachteiligung anderer und einer Vorteilsnahme durch Herrn Eisenhauer gekommen sein könnte, so der CDU-Kreisverband. Hötting: "Stadt und GBG sind nun aufgefordert, eine unabhängige rechtliche Untersuchung dieser Vorgänge einzuleiten. Hier könnte der Anfangsverdacht einer Vorteilsnahme im Raum stehen. Dies gilt es transparent und offen aufzuklären und daran müssen alle Beteiligten mitwirken, auch Herr Eisenhauer. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, ob damals alles mit rechten Dingen zuging."

Die GBG widerspricht: Aus der E-Mail gehe hervor, dass sich eine Person im Oktober 2011 bei der GBG nach Objekten im Centro Verde erkundigt hat. Es gehe aber nicht daraus hervor, nach welchen Objekten sie sich erkundigt hat. Und es gehe zudem in keinster Weise daraus hervor, dass sich die Person für ein spezielles Objekt „beworben“ hat, wie es die CDU schreibt. Die Person habe in der veröffentlichten Mail auch nicht die Aussage von Seiten der GBG erhalten, dass dieses Objekt bereits reserviert sei, wie es die CDU schreibt. Nach der E-Mail, die die CDU verbreitet, habe sich die betreffende Person offenbar nach Angeboten erkundigt und daraufhin Preislisten zu drei unterschiedlichen Vorhaben im Centro Verde erhalten. In diesen Listen war auch der jeweilige Reservierungsstatus der Objekte enthalten, bei allen neun Objekten im Anna-Maria-von-Schrader-Weg war der Status im Oktober 2011 auf „reserviert“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Eine Immobilien-Anfrage von Ralf Eisenhauer lag laut GBG zum damaligen Zeitpunkt bei der GBG noch gar nicht vor. Sie sei erst gut einen Monat später per E-Mail eingetroffen. "Auf seine erste Nachfrage nach der konkreten Immobilie Anna-Maria-von-Schrader-Weg 2 wurde er damals ebenfalls darüber informiert, dass diese zu diesem Zeitpunkt reserviert war."

Bezug nimmt die GBG in ihrer Mitteilung von Donnerstagnachmittag auch auf den Vorwurf der CDU, die GBG habe das Objekt „nachweislich nicht zur Vermietung angeboten“. Diesen Sachverhalt habe die GBG auf zahlreiche Mediennachfragen

in den vergangenen Tagen auch so dargestellt, so UNternehmssprecher Heiko Brohm: "Für das Haus gab es im folgenden Frühjahr 2012 keinen weiteren Kaufinteressenten, der sich als solcher bei der GBG auch registriert hat, aber einen Interessenten, der von sich

aus die Möglichkeit einer Anmietung angefragt hat." Die damalige Geschäftsleitung habe unter Beachtung des zu diesem Zeitpunkt gültigen Vermarktungsprozesses entschieden, dass das Haus dem Interessenten, der an einer Vermietung interessiert war (also Eisenhauer) angeboten werden soll. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei eine Miethöhe berechnet und auf dieser sei im Herbst

2012 der Mietvertrag abgeschlossen worden. Zwischenzeitlich sei das Haus zum aktuellen Marktwert verkauft worden. "Der GBG ist keinerlei wirtschaftlicher Schaden entstanden."

Ralf Eisenhauer ist Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion und bei der Projektentwicklungsgesellschaft MWSP angestellt, einer Tochterfirma der GBG. In seiner Mitteilung an die Mannheimer Stadträte erklärte er, dass er sich im November 2011 erstmals per Email als Interessent bei der GBG gemeldet und sich auch nach einem Objekt im Centro Verde erkundigt habe. Er habe die Auskunft erhalten, dass das betreffende Haus aktuell reserviert sei. Im März 2012 habe er bei der GBG nachgefragt und erfahren, dass das Objekt nicht mehr reserviert sei. Daraufhin habe er sein Interesse an einer Anmietung angemeldet. Ende April 2012 sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Anmietung möglich sei. "Meine Frau und ich bewarben uns daraufhin bei der Vermietungsabteilung der GBG mit umfangreicher Selbstauskunft und allen sonstigen Angaben, die jede Mieterin und jeder Mieter der GBG vorbringen muss", so Eisenhauer.

Mietbeginn war nach seinen Angaben der 16. November 2012. Die Miete (ohne Betriebskosten, Nebenkosten und so weiter) für das Haus mit einer Größe von 140,50 Quadratmeter und einer Doppelgarage habe zu Beginn monatlich 1500 Euro betragen. Bis zum Auszug am 31.Dezember 2019 sei die Miete entsprechend der regulären Vorgaben der GBG auf monatlich 1560,00 Euro gestiegen. Dies bedeute einen Quadratmeterpreis von 10,39 Euro Kaltmiete, zuzüglich 100 Euro für die Doppelgarage.

"Da unsere Kinder inzwischen erwachsen sind und nicht mehr bei uns wohnen, haben wir uns an die Vermietungsabteilung der GBG gewendet, wie es allen Mannheimerinnen und Mannheimern möglich ist, mit dem Wunsch, im neu errichteten Main-Kinzig-Quartier eine deutlich kleinere Wohnung zu mieten", so Eisenhauer weiter. Die GBG habe ihnen eine Drei-Zimmer Dachgeschoss-Wohnung mit 101,63 Quadratmeter und einem Stellplatz in der Tiefgarage angeboten. "Seit 1.Januar 2020 sind wir dort Mieter, die monatliche Miete beträgt 1371,19 Euro (ohne Betriebskosten, Nebenkosten und so weiter). Dies bedeutet einen Quadratmeterpreis von 13 Euro Kaltmiete, zuzüglich 50 Euro für den Stellplatz."



Laut Eisenhauer gewähre die GBG ihren Mitarbeitern, die bei ihr eine Wohnung gemietet haben, auf Grundlage der entsprechenden steuerlichen Regelung einen Mietnachlass von monatlich 90 Euro.



Eisenhauer schreibt zudem an seine Gemeinderatskollegen, er gehe davon aus, "dass mit dieser umfangreichen Auskunft über sehr persönliche Angelegenheiten alle an mich gerichteten Fragen beantwortet sind. Wie Sie den Schilderungen entnehmen können, habe ich zu keiner Zeit Wissen aus meiner politischen Arbeit für meine Wohnungssuche verwendet. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle, die mit Andeutungen und Behauptungen meine persönliche Integrität infrage gestellt haben, dies anerkennen."

Gleichsam gibt der 51-Jährige zu bedenken: "Wir als städtische Gemeinschaft sollten darüber nachdenken, wie wir mit Menschen, ihren Familien und ihrem Privatleben umgehen möchten." Seine Erklärung sollte nach seinem persönlichen Dafürhalten nicht als Maßstab dienen, welche persönlichen Informationen und Äußerungen von einem Menschen und Mannheimer Bürger erwartet werden, der Verantwortung für sie trägt. Er habe sich geäußert, um weiteren Schaden von der GBG und der Stadt als Ganzes zu nehmen.

