Geachteter Kämpfer

Der Fachbereich Handel der Gewerkschaft ver.di trauert um seinen „Hausanwalt“: Wolfgang Stather ist im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Geburtsstadt Heidelberg verstorben. Stather galt in Mannheim als „Liebling“ der Betriebsräte, voller Empathie und mit großer Kompetenz setzte sich der Fachanwalt für Arbeitsrecht für die Beschäftigten in Handelsbetrieben ein. Als Kind der 1968er-Zeit war er schon früh in der Jugendbildungsarbeit des Deutschen Gewerkschaftsbunds aktiv, seit Mitte der 1970er Jahre vertrat er Betriebsräte von Einigungsstellen bis hinauf zum Bundesarbeitsgericht. Beispielhaft wären hier der Kampf der Hertie-Belegschaft 1995 und 1996 um Arbeitsplätze und Sozialpläne zu nennen, zudem tragen die meisten Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit im Handel seine Handschrift.

Stather trat stets bescheiden auf, was oft dazu führte, dass ihn die „Gegenseite“ zunächst unterschätzte. Bei den Arbeitgebern war er gleichermaßen geachtet wie gefürchtet, bei Richtern hoch angesehen. Nicht nur bei denen, für die er sich eingesetzt hat, galt er als aufrechter Mann. Wolfgang Stather wird am 9. März um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof Heidelberg beigesetzt. scho