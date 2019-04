Geänderte Abholzeit an Osterfeiertagen

Wegen der Osterfeiertage am Freitag, 19. April, und am Montag, 22. April, hat die Stadt veränderte Termine zur wöchentlichen Abfallentsorgung des Restmülls und der Papiertonne bis zum Ende des Monats angekündigt. Dabei gilt, dass bis zum Freitag, 19. April, der neue Termin einen Tag vor dem ursprünglichen Datum liegt. Sollte der Restmüll ursprünglich am 16. April, abgeholt werden, findet die Leerung somit bereits am 15. April, statt. Einzige Ausnahme ist Montag, 15. April – hier werden die Tonnen wegen des Sonntags bereits am Samstag, 13. April, geleert. Ab dem 22. April werden die Tonnen einen Tag später als ursprünglich abgeholt. jeb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019