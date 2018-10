Geänderte Zeiten in den Ferien

Während der Herbstferien vom 29. Oktober bis zum 2. November gelten in einigen Zweigstellen der Stadtbibliothek abweichende Öffnungszeiten.

Zu den üblichen Zeiten zugänglich sind die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, die Musikbibliothek und die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus sowie die Zweigstellen Käfertal, Neckarau, Neckarstadt-West, Rheinau und Seckenheim. Ferien-Öffnungszeiten bieten dagegen an:

Zweigstelle Feudenheim: Am 29. und 30. Oktober ist sie jeweils zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet, am 2. November in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr.

Zweigstelle Vogelstang: Am 29. und 31. Oktober ist die Bibliothek zwischen 12 und 16 Uhr geöffnet, am 2. November von 10 bis 13 Uhr.

Zweigstelle Herzogenried: Sie öffnet in den Herbstferien nur am 29. Oktober von 14 bis 18 Uhr und am 31. Oktober von 9 bis 13 Uhr.

Geschlossen während der ganzen Ferienwoche bleiben die Zweigstellen Friedrichsfeld, Sandhofen und Schönau. Die Mobile Bibliothek fährt ihre Haltepunkte nicht an. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018