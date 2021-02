Gebäude mit Farbe beschmiert

Nachdem am Wochenende zahlreiche Graffiti-Schmierereien in den Stadtteilen Wallstadt und Feudenheim aufgetaucht sind, hat die Polizei nach Zeugenhinweisen eine 25-Jährige als Tatverdächtige ermittelt. Die Frau hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst in der Römerstraße in Wallstadt 16 Wohnhäuser, eine Kirche, eine Schule, mehrere Fahrzeuge sowie weitere Einrichtungen mit roter Sprühfarbe beschmiert. Später hatte sie offenbar auch in Feudenheim weitere Häuser und Einrichtungen, dieses Mal in schwarzer Farbe, beschädigt. Sie verursachte einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Bei den Schmierereien handelte es sich um meterlange Linien sowie zusammenhanglose Worte. Im Rahmen der Spurensuche konnten in Tatortnähe zahlreiche Gegenstände gefunden werden, die laut Polizei die Täterschaft der Frau belegen. Auch bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung sicherten die Beamten zahlreiche Beweismittel und Hinweise.

Bezirksbeirat verurteilt Graffiti

Der gesamte Bezirksbeirat Feudenheim verurteilt den Vandalismus und die Sachbeschädigung aufs Schärfste. Die beschmierten Schaufenster und Wahlplakate in der Feudenheimer Hauptstraße seien nicht zu rechtfertigen und bedeuteten in erster Linie einen großen Schaden für die Gewerbetreibenden. Diese hätten durch die pandemiebedingten Schließungen sicherlich genug Probleme. „Wir rufen dazu auf, die lokalen Geschäfte zu unterstützen und Click-und-Collect in Anspruch zu nehmen“, heißt es in einer Meldung des Bezirksbeirats. Kritik und Unmut müsse im geeigneten Rahmen an die richtigen Adressaten – und auf jeden Fall, ohne andere zu schädigen – geäußert werden.

Auch in den Quadraten haben ein oder mehrere Täter zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, auf der Ebene 11 des Parkhauses in R 5 Wände und Säulen beschmiert. Ein Mitarbeiter hatte die teilweise beleidigenden Schriftzüge und Signaturen in gelber, schwarzer und grüner Farbe am Montagmorgen entdeckt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern beim Polizeirevier Innenstadt telefonisch unter 0621/125 80 zu melden. pol/lia

