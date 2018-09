Geballte Technik-Geschichte mit Lastern, Loks und Leuchtreklame

Mannheim.Morgens, halb zehn in einem Gewerbegebiet am Mannheimer Stadtrand. Kaum Verkehr, die Straßen sind wie leergefegt. Frühstückspause für Handwerker und Beschäftigte in den umliegenden Firmenn. Darauf, dass sich hinter den Toren einer unauffälligen Betriebshalle das Depot des Technoseums befindet, deutet nichts hin. Es gibt kein Firmenschild. Nicht mal einen Klingelknopf. Um eingelassen zu werden,

...