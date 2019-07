„Gebe nun mein Bestes“

Er hat „nie damit gerechnet“, sagt Rainer Huchthausen – schließlich kandidierte er erst auf Platz acht der AfD-Liste. „Da habe ich mir keine Hoffnung gemacht“, so der 57-jährige Werkfeuerwehrmann bei Roche. Aber er erhielt so viele Stimmen, dass er ab heute nun doch im neuen Gemeinderat sitzt. „Dabei kann ich das alles noch gar nicht richtig realisieren“, gibt er zu. „Doch nun mache ich etwas daraus, gebe mein Bestes“, hat er sich vorgenommen.

Der gebürtige Mannheimer ist auf der Schönau und dann auf der Vogelstang aufgewachsen. Nach der Realschule lernte er erst Kraftfahrzeug- und Motorradmechaniker, dann Panzermechaniker bei den Amerikanern, dann Pharmatechniker. Nebenher war der Vater von zwei erwachsenen Kindern mal als Postbote, dann als Taxifahrer tätig. „Immer rund um die Uhr unterwegs“, beschreibt er diese Zeit.

Richtig zufrieden war er aber nie – bis er vor 25 Jahren zur Werkfeuerwehr von Roche kam. „Da habe ich meine Berufung gefunden“, schwärmt er. „Da herrscht viel Kameradschaft, Disziplin, wir reden nicht viel, wir machen einfach, helfen einfach, da wird es einem nie langweilig“, hebt er hervor. Er rückt als Maschinist und Truppführer aus, wenn er sich auch („Sonst müssten Kollegen immer einspringen“) nach der Wahl in den Gemeinderat nun aus dem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst abmeldete.

Etwa zwölf Jahre war Huchthausen zudem Vertrauensmann und Betriebsrat. „Es hat mir immer Spaß gemacht, mich für Kollegen einzusetzen“, sagt er. Für die „große Politik“ habe er sich aber nie interessiert, gibt er zu. Lange habe er SPD gewählt, „weil die Eltern das auch gemacht haben“. Zudem sei er „immer ein Fan von Helmut Schmidt gewesen“, sagt Huchthausen.

Zur AfD kam er, weil er schon immer die Rundfunkgebühren und die Gebühreneinzugszentrale ablehnte, „da ich nie Fernseher oder Radio hatte, bis heute nicht“. Dann las er von der AfD, dass diese die Rundfunkgebühren abschaffen wolle. Daher sei er dort eingetreten. „Ich habe mich gleich eingebracht“, erzählt der 57-Jährige: „Ich bin einfach einer, der immer etwas schaffen muss, nur ’rumsitzen ist nichts für mich“, so Huchthausen, der früher aktiv Kampfsport betrieb und immer noch viel für seine Fitness tut.

Bei der AfD mitzuwirken, „das hat mir Spaß gemacht, an Infoständen mit Leuten reden war toll“. Mit anderen AfD-Positionen habe er sich aber nicht auseinandergesetzt, eine Rede des umstrittenen AfD-Funktionärs Björn Höcke habe er nie gehört: „Was die in Berlin machen, interessiert mich nicht, ich will vor Ort etwas bewegen, mich für die Feuerwehr einsetzen, da liegt viel im Argen“, so Huchthausen. (Bild: prosswitz)

