Gebet ohne Gesang und stets mit viel Abstand

„Es ist Aufbruchstimmung“, freut sich Alexander Bitzel einerseits. Am Sonntag darf der Pfarrer der Feudenheimer evangelischen Epiphaniasgemeinde endlich wieder einen Gottesdienst mit Besuchern feiern. Aber die Regeln wegen der Corona-Pandemie sind streng, bei beiden Konfessionen. „Das wird heftig, eine Herausforderung“, seufzt daher Bernhard Hübner, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim-Johannes XXIII. und Sprecher des Gemeindeteams St. Pius.

Ganze 41 Gläubige dürfen wegen der Abstandsregeln in St. Pius Platz nehmen. „Meine größte Sorge ist, dass ich danach Leute wegschicken muss“, fürchtet Hübner. Auf vorherige Anmeldungen, wie sie etwa in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena für St. Laurentius und St. Peter und Paul gefordert werden, hat man in Neuostheim bewusst verzichtet: „Da unser Pfarrbüro nicht ständig besetzt ist, hätten wir nicht gewusst, wie wir das auf die Reihe kriegen sollen“, sagt Hübner. Er hofft nun, dass nicht mehr als 41 Menschen in die Kirche kommen, „indem etwa Risikogruppen zu Hause bleiben“.

„Erheblicher Aufwand“

In Epiphanias ist sogar nur Platz für 28 Zuhörer. Das sei „enorm reduziert“, so Pfarrer Bitzel. Mitglieder des Ältestenkreises müssten am Eingang stehen, „wir werden dann die Leute vertrösten und um 11 Uhr einen weiteren Gottesdienst vor der Kirche feiern, mit mehr Platz“. Kirchendienerin Hilde Keul hat eigens überall die Markierungen für Sitzplätze mit dem nötigen Abstand angebracht. „Wir freuen uns, dass wir uns wieder versammeln dürfen – aber das ist schon ein erheblicher Aufwand und schon anstrengend“, erklärt Pfarrer Bitzel.

Deshalb haben die Kirchen auch nicht sofort losgelegt, als sie wieder durften – das wäre bereits am vergangenen Wochenende gewesen. „Wir wollen würdig feiern, aber sicher – das braucht seine Zeit, daher fangen wir langsam an“, so Karl Jung, der katholische Stadtdekan. „Wir haben ja auch einen Anspruch, das Ganze muss liturgisch in Ordnung sein, aber wir wollen die Menschen mitnehmen und auf die Situation richtig reagieren“, bekräftigt Bernhard Hübner. Dabei müsse man „schon aufpassen, die Ehrenamtlichen nicht zu überfordern“, so Jung – denn der Aufwand ist groß.

Dreieinhalb Seiten umfasst die Instruktion, welche die Erzdiözese Freiburg für katholische Gottesdienste verfasst hat; bei den Protestanten reichen zwei Seiten. Danach ist für jede Kirche ein schriftliches Infektionsschutzkonzept zu verfassen, den Behörden auf Verlangen vorzulegen und ein Hygienebeauftragter zu bestellen. Haupt- und Ehrenamtliche müssen als Empfangs- und Ordnerdienst fungieren und darauf achten, dass nicht mehr Gläubige wie zugelassen Platz nehmen.

Das sind in der Jesuitenkirche gerade mal maximal 90 und damit ein Zehntel der sonst möglichen Besucherzahl – und da nach jedem Gottesdienst desinfiziert werden muss, gibt es dort am Sonntag nur drei Feiern; die spanische Messe wird nach St. Sebastian verlegt. „Wir platzieren die Menschen immer in Zickzack-Form in den Bänken, damit sich niemand zu nahe kommt, haben Schilder aufgestellt und Markierungen auf den Boden geklebt“, erläutert Jung. Starke Einschränkungen gibt es bei der Eucharistie – nur mit Abstand, ohne den üblichen Dialog („Der Leib Christi.“ – „Amen“), womöglich mit Handschuhen oder Zangen. Das sei schon „heftig“, so Jung. Dennoch sei die Feier „ein Gottesdienst, aber nicht in Vollform“, definiert es der Dekan.

Bitte um Verständnis

„Wo gebetet wird, wo der Segen gesprochen wird, da ist ein Gottesdienst“, stellt sein Amtsbruder Ralph Hartmann zwar für die evangelische Kirche klar. „Aber es ist anders, als wir es lieben und gewohnt sind“, räumt er ein. So sei ein Gottesdienst „ohne Singen schwer vorstellbar“, sagt Hartmann, „und das Abendmahl schwierig. Es ist mit dem konkreten Erleben von Gemeinschaft verbunden – das lassen wir lieber“.

Hartmann und Jung bitten daher die Gläubigen um Verständnis, wenn zunächst nur in einem Teil der Kirchen Gottesdienste angeboten werden. Man werde, sagt Hartmann, daher „moderne Formate“ im Internet fortsetzen. „Aber wir freuen uns, endlich wieder Menschen zu sehen, in Gesichter zu schauen“, so Jung.

