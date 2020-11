Geboren und schon berühmt

Dichte braune Haare, ein süßes Stupsnäschen und winzige Finger: Yuna, die am Samstag um 19.59 Uhr das Licht der Welt erblickt hat, ist der ganze Stolz ihrer Eltern Caroline Gatel und Sebastian Koch. Der niedliche Wonneproppen ist außerdem bereits eine Berühmtheit. Denn das Mädchen ist das 1000. Baby, welches dieses Jahr im Diakonissenkrankenhaus geboren wurde. Den kleinen Medienrummel nimmt das Paar aus der Schwetzingervorstadt mit Humor. „Es ist ein lustiger Zufall“, sagt die frischgebackene Mutter schmunzelnd. „Die Geburt an sich ist ja das Hauptereignis.“

Gestern spielte Yuna bereits für mehrere Anlässe Model. „Wir hatten schon ein großes Fotoshooting“, sagt der 35-jährige Vater. Außer dem Neugeborenen-Foto machte eine Schwester von der Stillberatung Fotos für ihre Mitarbeiterschulung. „Weil die Kleine sich so schön hat anlegen lassen“, erzählt Koch. „Die Kleine war supergut drauf, und alle waren begeistert“, berichtet der gebürtige Wuppertaler und lacht.

Yuna kam zwei Tage nach dem errechneten Geburtstermin auf die Welt. Dabei war sie 52 Zentimeter groß und wog 3450 Gramm, sagt Gatel. Die Geburt sei schnell und unkompliziert gewesen, so Koch. „Wir waren um 18 Uhr im Krankenhaus, und um 20 Uhr war das Baby da.“ Eingesetzt haben die Wehen gegen 13 Uhr. Die Eltern machten dann noch einen Spaziergang bis zum Rhein. „Auf dem Rückweg waren die Wehen so regelmäßig, dass ich ein bisschen Sorge gekriegt habe, dass wir uns so weit weg gewagt haben“, sagt Koch. „Aber es hat alles gut geklappt.“ Wieder zuhause brach das Paar rasch auf in Richtung Krankenhaus. Angst, dass es in einem schlechten Moment losgehen könnte, hatten sie nicht. Koch verbrachte ohnehin viel Zeit im Homeoffice. „Wir waren die ganze Zeit zusammen, auch als die Wehen am Nachmittag losgingen“, sagt die 32-jährige Französin.

Im Kreißsaal durfte das Paar auf Masken verzichten. Direkt bei der Ankunft sei bei beiden ein Corona-Test gemacht geworden. Gatel sei darüber froh gewesen, dass sie das Gesicht ihres Lebensgefährten bei der Geburt sehen konnte. „Da kann man sich schon schöner unterstützen“, bestätigt Koch, der es in Ordnung gefunden hätte, eine Maske zu tragen.

Yuna, „die Erwünschte“

Ihren kleinen Sonnenschein haben Gatel und Koch den klangvollen Namen Yuna gegeben. „Es ist ein bretonischer Name“, erklärt Koch. Der Name bedeute so viel wie „Die Erwünschte“, sagt der 35-Jährige. Inzwischen räkelt sich Yuna, die kurz vorm Aufwachen steht. „Sie hat in den vergangenen Tagen viel geschlafen und war ein bisschen k.o. nach der Geburt“, erzählt Gatel, die verliebt in ihre süße Tochter ist. „Yuna hat immer wieder wache Phasen, in den sie aufmerksam guckt.“

Die Nase komme wohl von der väterlichen Seite, scherzt Caroline Gatel. Da Besuche aufgrund von Corona aktuell verboten seien, hat das Paar am Sonntag längere Videotelefonate mit beiden Großeltern geführt, die sich über die Livebilder gefreut hätten.

Da Gatels Eltern in der Bretagne wohnen, wäre ein Besuch im Krankenhaus generell schwierig gewesen. Um ihre Enkelin persönlich kennenzulernen, wollen die Franzosen über Weihnachten nach Mannheim kommen. „Im Moment würde es gehen, aber da muss man ein bisschen schauen, wie die Regelungen dann sind“, räumt Koch ein. Fest steht dagegen, dass das binationale Paar Yuna zweisprachig erziehen möchte. „Der Plan ist, dass Caro nach der Geburt mit ihr Französisch spricht und ich Deutsch.“

Jetzt steht für die beiden Ingenieure im Bereich Energietechnik erst mal ein gemeinsamer Monat Elternzeit an. Insgesamt möchte die Projektleiterin acht Monate Elternzeit nehmen, während ihr Partner freinimmt. „Danach wollen wir beide für eine Weile die Arbeitszeit reduzieren.“ Ab Oktober 2021 soll Yuna eine Krippe besuchen. Die Nacht auf Dienstag werden die drei daheim verbringen – nach gemeinsamer Zeit im Familienzimmer der Klinik, erzählt Koch. „Die Taschen sind schon gepackt.“

