Gebühren sollen erneut ansteigen

Die Gebühren für das Abwasser sollen wieder auf das Niveau von 2011 angehoben werden. Über eine entsprechende Beschlussvorlage beriet am Dienstag der Betriebsausschuss des Gemeinderats. Den endgültigen Beschluss über die Abwassergebühren soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Dezember, fassen.

Demnach sollen die Kosten für Schmutzwasser auf 1,68 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Von 2011 bis 2018 lag der Preis bereits in der gleichen Höhe und wurde wegen niedriger Zinsen und sonstiger Einsparungen für die Jahre 2019 und 2020 auf 1,61 Euro gesenkt. Die jetzt anstehende erneute Erhöhung des Tarifs entspricht einer Preissteigerung von 4,4 Prozent. Bei den Preisen für die Schmutzwasserentsorgung handelt es sich um den mengenabhängigen Teil der Abwassergebühren, die jeweils dem Frischwasserverbrauch entsprechend berechnet wird.

Niederschlagswasser billiger

Zugleich sinken die Gebühren für Niederschlagswasser, also für den flächenbezogenen Anteil der Abwassergebühren. Statt 83 Cent kostet die Entsorgung des Niederschlagswassers künftig 80 Cent pro Quadratmeter zu entwässernder Fläche (in der Regel Dach- oder gepflasterte Hofflächen). Diese Ermäßigung entspricht einer Preissenkung um 3,6 Prozent. Erhöhungen ergeben sich zudem bei weiteren Leistungen der Stadtentwässerung, beispielsweise bei Laboranalysen oder gewerblichen Abwässern.

Mit der von Bürgermeisterin Felicitas Kubala und Oberbürgermeister Peter Kurz vorgeschlagenen Gebührenerhöhung für die Zeit bis 2023 liege Mannheim mit seinen Abwassergebühren im „vorderen Mittelfeld“. Der Gebührenetat beläuft sich laut Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung auf knapp 58 Millionen Euro pro Jahr. Der weit überwiegende Teil (99,7 Prozent) dieses Betrags werde zur Finanzierung der Kanalisation und der Kläranlage eingesetzt. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020