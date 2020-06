Gebührenbefreiung auch für Juni vorgesehen

Auch die Schulkindbetreuung startet durch. © Freireligiöser Wohlfahrtsverband

Zum 1. Juli öffnen sich für alle Kinder die Türen der Kitas wieder – zumindest für die, deren Eltern in der Vergangenheit einen regulären Platz bekommen haben (wir berichteten). Von einem „Normalbetrieb“ möchte die Stadt dennoch nicht sprechen – und verweist auf den vom Land für Kitas und Schulen geprägten Begriff: „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“.

Jedes Kind, das eine Kita besucht, solle ein Betreuungsangebot an fünf Tagen pro Woche erhalten. Je nach Personalsituation werde es diese tägliche Betreuung aber „gegebenenfalls nicht im selben Umfang wie bislang gewohnt“ geben, heißt es in einer Mitteilung. Das gelte für die Kinder, die jetzt neu dazu kommen. Die, die bisher in der Notbetreuung waren, hätten „Bestandsschutz“ – das hat Bürgermeister Dirk Grunert schon mehrfach betont. Doch gerade das sorgt unter betroffenen Eltern für Unruhe und Ärger, sie sprechen von „Ungleichbehandlung“ und fordern ein Umdenken.

Erneut entgegenkommen möchte die Stadt denen, deren Kinder bisher leer ausgingen, bei den Gebühren. Wie schon im April und Mai sollen ihnen die Kosten erlassen werden. Der Gemeinderat muss darüber noch in seiner Sitzung vom 2. Juli entscheiden. Die Stadt geht davon aus, dass die Gebührenbefreiung wie schon zuvor von den Freien Trägern mitgetragen wird.

„Für die Rückkehr des Kindes in die Tageseinrichtung müssen sich Eltern nicht gesondert anmelden“, so die Stadt. Details der Betreuung können sie seit diesem Mittwoch direkt mit der Einrichtungsleitung der jeweiligen Kita klären. Eltern, deren Kind in einer katholischen Einrichtung betreut wird, würden gesondert angeschrieben.

Die halbwegs normale Schulkindbetreuung startet bereits am Montag, 29. Juni – dann gehen auch die Grundschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb. Ziel der derzeitigen Planung sei, die Betreuung täglich nach Schulende bis 14 beziehungsweise 17 Uhr zu gewährleisten. Die Frühbetreuung fällt aber vorerst weg, Gebühren würden entsprechend angepasst. bhr

