In der Debatte um die geplante Dammsanierung am Rhein im Süden der Stadt meldet sich jetzt der Naturschutzbund (NABU) Mannheim zu Wort. Die Gruppe will daran erinnern, dass am Neckardamm bereits ein Baumfällprogramm ähnlichen Ausmaßes ablaufe. „Es begann bereits 2013, seither werden jährlich rund mehrere Dutzend großer Bäume gefällt, und das darunterliegende Gebüsch gerodet“, schreibt der NABU in seiner Mitteilung.

Prüfung aller Einzelfälle

Vorgehen am Rhein Das Land will derzeit alle Dämme sanieren, um sie auf potenzielle Hochwasser vorzubereiten. Im Süden Mannheims geht es darum, den Damm möglicherweise zu verbreitern, weswegen allerdings zahlreiche Bäume gefällt werden müssten. Dagegen regt sich Widerstand, eine Initiative hatte Tausende Stimmen gesammelt, zudem hat sich auch die Politik eingeschaltet. bro

Betroffen von dem Programm seien am sogenannten Ladenburger Seitenkanal, also dem Neckarkanal von Ladenburg über Ilvesheim bis zur Feudenheimer Schleuse, nach eigenen Schätzungen der Umweltschützer rund 16 Hektar Dammfläche, davon etwa elf Hektar Gebüsch mit rund 400 großen Bäumen. Die zuständige Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) führe die Rodungen ohne ein ordentliches Verfahren durch und lehne die Verpflichtung auf einen Ausgleich bisher ab. Durch jahrelange Lobbyarbeit des NABU Mannheim und weiterer Naturschutzverbände, die sich zu diesem Zweck zum „Aktionsbündnis Unterer Neckar“ (AUN) zusammengeschlossen hatten, und durch aktive Unterstützung von der Stadtverwaltung Mannheim konnten auf freiwilliger Basis zwei Ausgleichsflächen von zusammen rund 0,8 Hektar in Aussicht gestellt werden. Davon wurde eine in diesem Jahr bereits bepflanzt – mit Gebüschpflanzen.

Der NABU fordert einen Gesamtplan, der in Einzelfallbetrachtungen die jeweilige Notwendigkeit von Fällungen und Rodungen kritisch prüft, vor dem Hintergrund, dass am Kanaleingang in Ladenburg ein Hochwassersperrtor sowie auf der kompletten Kanallänge eine Metallspundwand vorhanden ist, und die Südseite keine Überschwemmungsschutzfunktion hat, da sie an die Insel und damit an den Altneckar grenzt. Somit hätten während eines Hochwassers im Sturm umstürzende Bäume nicht dieselbe Schadwirkung wie an einem reinen Grasdeich.