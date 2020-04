Geburtstagslied unterm Balkon

Krisen machen erfinderisch. Dass dieser Satz nicht nur eine leere Phrase ist, beweisen Mannheimer derzeit im gesamten Stadtgebiet. Sie werden während der Corona-Krise kreativ. Es werden Geburtstagsfeiern gerettet, die aufgrund der Kontaktsperre eigentlich in Wasser fallen würden, kleine Osterüberraschungen in der Nachbarschaft verteilt und Balkonkonzerte und digitale Projekte gegen die Langeweile auf die Beine gestellt. Die Quadratestadt zeigt sich hoffnungsvoll und solidarisch.

Feiern mit Sicherheitsabstand

Christina Zuffinger steht am Mittwochnachmittag als erstes vor dem Haus im Jeaner Weg auf der Vogelstang, in dem ihre Mutter, Traudel Hebestreit, wohnt. Zusammen mit ihrem Mann, Gerhard Zuffinger, winkt sie die ankommenden Gäste heran. Leise. Sie versammeln sich auf einer Wiese vor Hebestreits Balkon – im vorgeschriebenen Abstand. Dann beginnen sie zu singen.

Christina Zuffinger spielt Akkordeon, ein Freund der Familie Mundharmonika. Gerhard Zuffinger hält ein selbstgebasteltes Schild mit Luftballons in die Höhe. „Happy Birthday – 99 Jahre“ steht darauf. Und schließlich tritt Hebestreit überrascht und gerührt auf den Balkon. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, ruft sie nach unten. Die Mannheimerin ist am Mittwoch 99 Jahre alt geworden. „Sie ist noch topfit, vor allem geistig“, erzählt ihre Tochter Christina. „Sie interessiert sich für alles und ist immer bestens informiert, auch was das Weltgeschehen betrifft und natürlich Corona.“ Die aktuelle Krise hat für die 99-Jährige vieles verändert. „Einmal in der Woche gehen wir für meine Mutter einkaufen, aber die Wohnung betreten wir nicht mehr“, sagt Zuffinger. Der Kontakt fehle den Beiden sehr, vor allem heute an diesem besonderen Tag. Da es in Corona-Zeiten nicht möglich ist, zusammen zu feiern, hat Zuffinger zwei befreundete Paare und zwei Nachbarinnen von Hebestreit zu einem Geburtstagsständchen eingeladen. Sie spielen und singen „Happy Birthday“, „Hoch soll sie leben“ und „Ein Prosit“. „Zum Hundertsten feiern wir dann“, ruft Hebestreit von ihrem Balkon.

Zaubertricks per Video

Geburtstag feiern mit Kontaktverbot – Das wird wohl auf noch viele Geburtstagskinder während der Corona-Krise zukommen. Doch nicht nur Zuffinger sucht hier nach kreativen Lösungen. Linus Vollhüter, Zauberkünstler aus Mannheim, verschickt in diesen Tagen virtuelle Geburtstagsgrüße an Geburtstagskinder. „Die Eltern können mir dafür einfach eine kurze E-Mail mit dem Namen des Kindes und dem Alter an info@linusvollhueter.de senden“, so der junge Zauberkünstler. Das Geburtstagsvideo sei kostenlos und solle ein Lächeln ins Gesicht zaubern, schreibt Vollhüter an den „MM“.

Popballade für Zusammenhalt

„Heilt die Welt, macht sie zu einem besseren Ort.“ Aus diesen Zeilen von Michael Jacksons Popballade „Heal the world“ machte der Elternbeirat der Carl-Freudenberg-Grundschule Schönau zusammen mit der Band Listen2 ein Gemeinschaftsprojekt. „Wenn man ein Kind fragen würde, was es sich in der Corona-Zeit am meisten wünscht, wäre die Antwort:

Dass alle mit ihren Familien gesund bleiben“, schreibt Organisatorin Caterina Kohler an diese Redaktion. Und so singen die Schüler den Refrain des Welthits gemeinsam – alle von zu Hause aus, mit Kopfhörern und zum Teil im Schlafanzug. Nach zwei Tagen habe man mit dem Video im Internet mehr als 10 000 Menschen berührt, so Kohler.

Kleiner Ostergruß

Eine kleine Überraschung, die sehr viel bewirken kann, fand man am Ostersonntag auch in der Nachbarschaft am Exerzierplatz. „Wir haben in den Briefkasten geschaut und ein kleines Schreiben mit zwei Schokoladenosterkügelchen gefunden “, erzählt eine „MM“-Leserin im Gespräch mit dieser Redaktion. Ihre Nachbarn, Familie Schuhmann, hätten mit der Aufmerksamkeit allen in der Umgebung ein schönes und gesundes Osterfest gewünscht. „Das ist gerade in dieser Zeit etwas ganz Besonderes“, findet die Leserin.

Malwettbewerb für Kinder

Unter dem Motto „Malen gegen Langeweile“ veranstaltet der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch einen Malwettbewerb für Kinder. Damit wolle er während der „Corona-Isolation“ Ablenkung bieten, so der Abgeordnete. „Die Kinder können das malen, was sie gerade beschäftigt, gerne auch Frühlingsbilder“. Zu gewinnen gibt es den Besuch einer Vorstellung des Capitol-Kindertheaters oder zwei Büchergutscheine für die schönsten und kreativsten Bilder.

