„Gedacht, der bringt uns um“

Weil er zwei Männer im Jungbusch brutal zusammengeschlagen haben soll, muss sich derzeit ein 30-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. © Proßwitz

Mannheim.„Ich bin in Mannheim bekannt wie ein bunter Hund, auf Youtube habe ich 1,5 Millionen Klicks. Es gibt Jungs, die zu mir aufblicken – was ich für Schwachsinn halte, weil ich kein gutes Vorbild bin.“ Beim zweiten Verhandlungstag am Landgericht gegen D. wegen schwerer Körperverletzung erzählte der als Rapper bekannte 30-Jährige dieses Detail aus seinem Privatleben, um zu erklären, wieso es

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3557 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018