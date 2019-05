Gedanitz geht gegen Eisenhauer vor

Britta Gedanitz, Kandidatin der Mannheimer Liste (ML) zur Kommunalwahl, hat am Mittwoch beim Amtsgericht Mannheim den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den SPD-Spitzenkandidaten Ralf Eisenhauer beantragt. Hintergrund ist eine Äußerung Eisenhauers bei einer Podiumsdiskussion der IG Käfertaler Vereine am 14. Mai. Dort hat er laut Gedanitz gesagt, sie (Gedanitz) habe gemeinsam mit Haus & Grund Klage gegen den Mannheimer Mietspiegel eingelegt. Dies sei eine unwahre Tatsachenbehauptung, so Gedanitz. Die Rechtsanwältin forderte Eisenhauer deshalb auf, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Der SPD-Politiker habe dies bis Ablauf der Frist am Dienstagabend nicht getan. Eisenhauers Anwalt Macit Karaahmetoglu nannte das Vorgehen von Gedanitz „juristisch aussichtslos“. Offensichtlich gehe es ihr, darum, vor der Wahl zu punkten. Die Äußerung Eisenhauers sei nicht wörtlich zu verstehen. Er habe damit gemeint, dass Gedanitz die Klage von Haus & Grund unterstütze.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019