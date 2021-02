Gedanklich unterhaken

IIch fang nicht an mit diesem Finger-aufeinander-rum-Zeigen. Wir alle wissen, dass gerade wir, die wir politische Verantwortung haben (…), unter Stress, mit viel Unwissenheit und Unsicherheit Entscheidungen zu treffen haben. Jeder von uns. Jede. Jeden Tag. Zigmal. Und deswegen kann ich nur dafür werben (…), dass wir uns am Ende unterhaken. Und wenn was zu besprechen ist, dass wir miteinander sprechen.“ So Gesundheitsminister Spahn in der Bundespressekonferenz am 29. Januar. Er sprach mir aus der Seele. Ich trage noch nicht einmal politische Verantwortung. Doch die ständigen Entscheidungen sind ein großer Stress. Und es ist eine schöne Vorstellung, sie gemeinsam treffen zu können, als Gemeinschaft. Sich unterzuhaken, gestützt und begleitet zu werden.

In der Pandemie gibt es viel mehr Entscheidungen als sonst. Ob nun über Politik, über Kirchenöffnung oder Impfung. Gleichzeitig gibt es weniger Planungssicherheit, mehr Stress und mehr Angst. Angst vor Ansteckung, Angst, andere anzustecken. Angst aber auch davor, plötzlich am Pranger zu stehen. Ich will die richtigen Entscheidungen treffen, in meinem Privatleben ebenso wie in der Kirche. Sodass es mir und anderen gut geht. Und ich will mit meinen wichtigsten Bezugspersonen eine gemeinsame Lösung finden. Sodass wir es zusammen schaffen, als Gemeinschaft. Untergehakt. Ich will keinen Ehekrach darüber, ob die Kinder daheim bleiben oder in die Notbetreuung gehen. Ich will keinen Stress mit dem Freundeskreis, ob man sich noch trifft. Und innerhalb der Kirche will ich auch keine Entzweiung darüber, ob Gottesdienste stattfinden dürfen, müssen oder noch ausfallen sollten.

Beispiel bei Apostel Paulus

Manchmal hilft, miteinander zu reden und einander zuzuhören. Kompromisse suchen. Aber in manchen Fragen gibt es keine gemeinsame Lösung, weil die Voraussetzungen zu verschieden sind. Eine kleine Dorfkirche, die jeden Sonntag von Ehrenamtlichen hergerichtet und beaufsichtigt werden muss, kann nicht so leicht öffnen wie eine große Stadtkirche mit festem Personal.

In den ersten christlichen Gemeinden gab es Fragen, bei denen es nicht gelang, eine einheitliche Regelung zu finden. Damals ging es natürlich nicht um Versammlungen zum Gottesdienst im Lockdown. Damals ging es ums Essen. Viele derjenigen, die von Hause aus Juden waren und jetzt zum Glauben an Christus gekommen waren, verzichteten auf Schweinefleisch. Andere aßen alles. Damals empfahl der Apostel Paulus ganz pragmatisch: „Wer isst, der isst; und wer nicht isst, der isst nicht. Jeder im Vertrauen auf Gott.“ Zugleich ermahnte er: „Aber stell’ dir vor, dein Bruder oder deine Schwester gerät durch das, was du isst, innerlich in Not. Dann entspricht das Leben, das du führst, nicht dem Gebot der Liebe.“

Aufeinander schauen

Gott schenkt Freiheit, große Freiheit. Das ist eine Entlastung – und eine Aufgabe. Es reicht nicht, wenn jede einfach ihr Ding macht, als gäbe es die anderen nicht. Wir müssen aufeinander schauen, aufeinander achten. Liebevoll. Nicht um mit dem Finger zu zeigen. Sondern um uns gegenseitig zu helfen. Um eine Gemeinschaft zu sein. Wir können uns gedanklich unterhaken, auch wenn wir sehr unterschiedliche Entscheidungen befürworten. Sogar Jens Spahn und ich.

Anna Maria Baltes

Pfarrerin der Petrusgemeinde

in Wallstadt

