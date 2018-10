Gedenken an Deportierte

Vor 78 Jahren wurden die letzten Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Deshalb lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar zur Gedenkveranstaltung „Deportation nach Gurs“ ein, die heute um 18 Uhr am Mahnmal Gedenkkubus auf den Planken vor dem Quadrat P 2 stattfindet.

Neben vielen anderen Daten der grauenvollen Geschichte des Nationalsozialismus ist der 22./23. Oktober 1940 ein besonderer Einschnitt in der Geschichte – auch der Stadt Mannheim, schreibt die Gesellschaft in ihrer Einladung. Über 6500 jüdische Bürger aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden demnach von den Nazis festgenommen, in Züge verfrachtet und in das Internierungslager Gurs am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen verschleppt. Mit dieser „verbrecherischen Aktion wurde das jüdische Leben – auch in Mannheim – langfristig und grundlegend zerstört, wurden Mitbürgerinnen und Mitbürger ihrer Heimat beraubt“. Nur wenigen Inhaftierten gelang die Flucht aus dem Lager in Gurs, viele starben dagegen an Hunger und Krankheit. Die Verbliebenen wurden ab August 1942 in die Gaskammern von Auschwitz und Lublin-Majdanek transportiert.

Der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist es ein Anliegen, wie es heißt, heute – am Jahrestag der Deportation – an die Menschen, „die aus unserer Mitte gerissen wurden“, zu erinnern. Der Glaskubus vor P 2 wurde nicht zufällig gewählt: Darauf sind die Namen der deportierten und getöteten Angehörigen der jüdischen Gemeinschaft Mannheims genannt. Schüler der Karl-von-Drais-Schule, der diesjährigen Abrahamschule, werden das Gedenken mitgestalten.

Ein Zeichen setzen

Die Gedenkfeier, bei der für die Stadt Mannheim der Bürgermeister Christian Specht sprechen wird, soll nicht nur ein Zeichen der Erinnerung, sondern auch ein Zeichen für das Heute und Morgen setzen. „In unserer Stadtgesellschaft mit ihren vielen unterschiedlichen Nationalitäten, Religionen und Weltanschauungen kann das Zusammenleben nur gelingen, wenn allen Versuchen der Ausgrenzung und Herabwürdigung widerstanden wird“, teilt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit mit. red/lok

