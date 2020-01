Gedenken an NS-Opfer

Im Jahr 2005 wurde der 27. Januar, an dem 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde, zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt. In Mannheim laden zwei Veranstaltungen dazu ein, der Ereignisse vor 75 Jahren sowie der Opfer des NS-Regimes zu gedenken.

Im Stadthaus in N 1 hält Zofia Wóycicka vom Deutschen Historischen Institut Warschau einen Vortrag mit dem Titel „Auschwitz Birkenau – vom nationalsozialistischen Vernichtungslager zum Symbol des Holocaust“. Außerdem präsentieren Schüler ihre Projekte zum Thema Auschwitz. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Marchivum. Los geht es um 18 Uhr im Bürgersaal, der Eintritt ist kostenlos.

Zudem lädt das öffentliche antifaschistische Treffen Mannheim dazu ein, gemeinsam durch die Stadt zu gehen und die sogenannten Stolpersteine zu putzen. Diese Gedenktafeln im Boden erinnern an die Opfer der Nationalsozialisten. Der Treffpunkt für Teilnehmer ist am Hauptbahnhof am Gedenkschild „Gurs“. Los geht es um 17.30 Uhr, um 19 Uhr endet die Aktion. nala

