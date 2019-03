Gedenken an Terroropfer

Bei den Anschlägen in Christchurch kamen 50 Menschen ums Leben. © dpa

Mit einem gemeinsamen Friedensgebet wollen Christen, Juden und Muslime auch in Mannheim den Opfern des Anschlags von Christchurch gedenken. Bei dem Attentat auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt sind am vergangenen Freitag 50 Menschen ums Leben gekommen.

Das Forum der Religionen Mannheim, die Christlich-Islamische Gesellschaft und die Jüdische Gemeinde Mannheim laden gemeinsam zu einem interreligiösen Friedensgebet ein. Es findet heute um 18 Uhr in der CityKirche Konkordien statt. „Wir sind Geschwister im Glauben und gemeinsam tragen auch wir Verantwortung für den Frieden in unserer Stadt“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke, Vorsitzende der Christlich-Islamischen Gesellschaft über die interreligiöse Veranstaltung.

Neben Sobottke sprechen auch Talat Kamran, Sprecher der Muslime im Forum der Religionen, Majid Khoshlessan von der Jüdischen Gemeinde, der katholische Dekan Karl Jung und die evangelische Dekanstellvertreterin Anne Ressel heute Abend. Gemeinsam wollen die fünf Religionsvertreter ein Zeichen gegen den Hass und die Spaltung der Gesellschaft setzen. Die musikalische Begleitung übernehmen Dr. Joachim Vette und Amnon Selig. tbö

