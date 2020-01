Gedenken an verfolgte Christen

Die Mannheimer Stadtmission will mit einem Gottesdienst am Sonntag an die Verfolgung erinnern, der Christen in einigen Ländern ausgesetzt sind. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Stamitzstraße15 in der Neckarstadt (nahe Alter Meßplatz).

Zu dem Gottesdienst kommt die Organisation „Open Doors“, die sich überkonfessionell für die verfolgten Christen rund um den Globus einsetzt. Ihr Ziel ist es, in der Öffentlichkeit der freien Welt ein Bewusstsein, für die Verfolgten zu wecken. Außerdem will sie die Familien von Opfern unterstützen und ruft zum Gebet für die Betroffenen auf. In einem von „Open Doors“ veröffentlichten Verfolgungsindex werden jährlich die Staaten genannt, in denen Christen verfolgt werden. Diese Länder befinden sich vor allen in Asien, dem Orient und Afrika. red/sma

Info: Weitere Informationen unter www.opendoors.de

