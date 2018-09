Gedenken in Toulon

Er war als Jugendlicher damals selbst dabei: Stadtrat Steffen Ratzel hat als 14-Jähriger das Hubschrauberunglück am 11. September 1982 in der Nähe vom Flugplatz Neuostheim miterlebt. Nun reiste er nach Toulon, wo – erstmals seit vielen Jahren wieder – ein offizieller Vertreter der Stadt bei der dortigen Gedenkfeier eingeladen war.

„Obwohl die Franzosen damals ja wegen des 375. Stadtjubiläums Mannheims zu uns gekommen waren, hatte die Stadt seit Jahren keinen Vertreter mehr entsandt“, so Ratzel. Als er das erfuhr, stellte er die nötigen Kontakte her. Nachdem die Einladung vorlag, wurde Ratzel dann von Oberbürgermeister Peter Kurz offiziell entsandt. Er flog nach Marseille, wurde dort von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Toulon abgeholt. An der Gedenkstele am Strand von Toulon nahm er an der feierlichen Zeremonie teil und legte für die Stadt Mannheim einen Kranz nieder.

Persönliche Erinnerungen

„Ich selbst war an dem Unglückstag vor 36 Jahren als Besucher vor Ort“, sagte er in seiner auf Französisch gehaltenen Rede. „Gemeinsam mit meinen Schulfreunden gingen wir damals zum Flugplatz und freuten uns auf die bevorstehenden Fallschirmformationen. Doch nur kurze Zeit später wurde ich Zeuge dieses furchtbaren Unglücks, welches unmittelbar vor unseren Augen geschah. Wenige Sekunden, die das Leben vieler Familien für immer verändern sollte“, so Ratzel. Die Erinnerungen seien bei ihm „bis heute noch sehr präsent, weshalb ich mich besonders verbunden fühle mit dem Schicksal der Angehörigen“, so Ratzel. 46 Menschen haben damals beim Absturz des Hubschraubers mit den Fallschirmspringern an Bord vor tausenden von Zuschauern ihr Leben verloren. Dazu zählten 23 Franzosen, Mitglieder des zivilen Fallschirmspringerclubs aus Toulon, ferner neun Briten, acht Amerikaner und sechs Deutsche. pwr

