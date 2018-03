Gedenkfeier im Luisenpark

Anzeige

Jehovas Zeugen laden am Samstag zu einer Gedenkfeier zum Tod Jesu Christi in den Luisenpark ein. „Jesus selbst forderte seine Nachfolger gemäß dem Lukasevangelium im Rahmen des Abendmahls auf: ,Feiert dieses Mahl immer wieder, und denkt daran, was ich für euch getan habe’ (Lukas 22, 19)“, heißt es in einer Mitteilung. Jehovas Zeugen laden jedes Jahr ein, das Abendmahl mit ihnen zu feiern. Die Gedenkfeier wird in der Baumhainhalle um 19.30 Uhr stattfinden. Für den Besuch der Feier ist der Eintritt in den Luisenpark frei. „Es finden keine Geldsammlungen statt“, so die Jehovas Zeugen. Mehr Infos auf der Webseite www.jw.org . red