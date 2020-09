Gedränge mit Risiko

Die Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen kam spät, aber die Schulen haben ja in weiser Voraussicht schon in den Ferien weiter an ihren Hygienekonzepten gefeilt: Einbahnstraßen auf den Fluren, Desinfektionsmittel-Spender, Händewasch-Rituale, getrennte Schulhöfe. Doch was nützen diese Vorkehrungen, wenn Busse und Bahnen auf dem Schulweg so überfüllt sind, dass es kaum möglich ist, den Mindestabstand einzuhalten?

Das Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Stoßzeiten ist seit Jahren ein Thema. Doch mit der Coronavirus-Pandemie kommt ein neuer Aspekt der Kritik hinzu: Nun nervt es nicht mehr nur – es ist ein Gesundheitsrisiko. Den Fahrplan zu verdichten, scheint nur auf den ersten Blick eine einfache Lösung zu sein, denn das kostet Geld. Zudem sind viele Menschen gerade in den Sommermonaten auf Fahrrad und E-Roller umgestiegen, gehen zu Fuß oder verlassen insgesamt seltener das Haus. Es ist also noch gar nicht abzusehen, ob es gleich so schlimm wird, wie befürchtet.

Die Pandemie lehrt uns also einmal mehr Flexibilität: Stadt und Verkehrsbetriebe können nur abwarten, beobachten – und reagieren. Es bleibt zu hoffen, dass dies dann schnell passiert. Die angekündigte finanzielle Unterstützung des Landes ist dabei hilfreich.

Vor allem aber ist mal wieder die Eigenverantwortung jedes Einzelnen – auch der Schüler – gefragt: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Auch dort, wo nicht kontrolliert wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020