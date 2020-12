Geduld und Abstand: Einkaufen in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Schlangen vor einzelnen Läden, Passanten mit Einkaufstaschen und volle Geschäfte: Auch am Samstag vor dem zweiten Advent lockt Mannheim Groß und Klein auf die Planken. Dennoch: so voll, wie am Wochenende der „Black Week“ ist es dieses Mal nicht überall.

Zufriedene Gesichter sieht man bei der Chocolaterie Stoffel: Dort gehen Naschkatzen auf der Suche nach Schoko-Weihnachtsmännern aus eigener Herstellung und süßen Pralinen ein und aus. Der Grund für den großen Zulauf sei nicht zuletzt der Nikolaustag am Sonntag, weiß Inhaber Jan Stoffel. Man wisse auch nie, ob man nicht doch irgendwann wegen Corona-Maßnahmen schließen müsse. Aus dem Grund plant Stoffel mit seinem Team die Produktion der Ware sorgfältig. Levin betritt das kleine, aber feine Geschäft. Die Leute in der Innenstadt stören ihn nicht. „Ich hole nur was ich brauche und gehe dann wieder heim.“

Wer in Läden wie JD, Zara oder Bershka gehe möchte, braucht Geduld: Vor den Geschäften haben sich lange Schlangen gebildet. Max Fischer macht der Trubel nichts aus. „Das passt alles“, sagt der Frankfurter. Einen Steinwurf entfernt wartet ein Paar aus Karlsruhe auf ihre Bestellung bei einem Fast Food-Restaurant. „Wenn es leerer wäre, dann wäre es angenehmer“, sagt die junge Frau. „Wenn man vor manchen Läden steht, ist es schon extrem“, sagt ihr Begleiter. Ansonsten gefällt ihm das Einkaufen in Mannheim, auch die Weihnachtsdekoration kommt bei ihm gut an.

Auch vor dem Bekleidungsgeschäft Primark warten viele Leute, vor allem Frauen und Familien. Jenny ist nach einem Termin hergekommen. „Es ist schon voll, aber es geht noch“, sagt die Pforzheimerin. Sie möchte Kinderkleidung kaufen. „Da lohnt es sich zu warten.“ Etwas weiter vorne in der Schlange sind Chiara Amiri und Anessa. „Wir warten erst seit wenigen Minuten“, erzählt Amiri. Wer ansteht, sei relativ schnell im Laden.

Susanne und Klaus machen eine Pause auf den Planken. Der Heidelberger findet es gut, dass die meisten Kunden sich Mühe geben, Abstand zu halten und nicht genervt wirken. Zu viel los sei seiner Meinung nach nicht. „In manchen Läden ist ziemlich viel los, aber hier verteilt es“, sagt die Heddesheimerin. „Es geht noch harmonisch zu.“

