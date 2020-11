2 Fotos ansehen Stefanie Ball führt die Interviews im Corona-Podcast. Manfred Rinderspacher

Sie glauben das, was sie sagen, und auch von Fakten lassen sie sich nicht überzeugen: Verschwörungstheoretiker sind tief verstrickt in ihre kruden Thesen, und je stärker die Umwelt signalisiert, „das ist doch alles Quatsch“, umso mehr halten sie an ihren Legenden fest. „Überzeugte Verschwörungstheoretiker, das haben eine Reihe von Studien gezeigt, glauben noch mehr an ihre Theorien, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat“, erklärt Michael Butter, Amerikanistik-Professor an der Universität Tübingen. Butter gilt als Experte auf dem Gebiet der Verschwörungstheorien und ist Gast in einer neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“.

Krisen, wie wir sie mit der Corona-Pandemie gerade erleben, seien, so betont er, ein geeigneter Nährboden für Verschwörungstheorien. Denn anders als die komplexe Realität, in der Wissenschaftler und Politik immer wieder ihr Nichtwissen eingestehen müssten, lieferten Verschwörungstheorien einfache Antworten. So lautet die in Deutschland dominante Version zur Corona-Krise: „Das ist alles ein großer Lug und Betrug, das Virus existiert gar nicht oder ist überhaupt nicht wirklich gefährlich.“ Dass der Glaube an Verschwörungstheorien signifikant zugenommen habe, dafür sieht der Kulturwissenschaftler aber keinen Indikator. „Ich denke nicht, dass mehr Menschen jetzt an Verschwörungstheorien glauben als vor zehn Monaten.“ sba

Info: morgenweb.de/ corona-podcast

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020