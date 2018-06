„Geerdet“ – Konkordien-Kantorei lädt zum Konzert ein

Anzeige

„Geerdet“ ist das Motto des Konzerts der Konkordien-Kantorei am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr in der CityKirche in R 2. Geerdet sein, Boden unter den Füßen spüren, sich verwurzeln, das soll in den Werken von Olivier Messiaen, Wolfram Buchenberg und Frank Martin die Tiefen der Seele rühren und Gelegenheit geben, in sich hineinzuhorchen. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Konkordien“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Karten gibt es auch zu 20 Euro (nummeriert) oder 15/9 Euro ab 14. Mai über das Pfarramt, R 3,3, Tel. 0621/2 42 08 und am Konzerttag ab 16.15 Uhr an der Abendkasse. tan (Bild: Johannes Vogt)