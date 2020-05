Gefährliche Doppelmoral

Die Nation der Dichter und Denker, das Ländle und die Schiller-Stadt schreiben sich immer wieder mit stolzgeschwellter Brust auf die Fahnen, welch exorbitanten Wert die Kultur für Attraktivität und Identität einer Gesellschaft gleichermaßen einnimmt. Wer Museen besichtigt, Opernvorstellungen erlebt oder Konzerte besucht, war mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Planken zuvor noch einkaufen, hat in den Quadraten gegessen und wird vielleicht sogar in einem Hotel übernachten. Vergessen wird im Reigen der Erfolgsgaranten jedoch allzu oft das Nachtleben, das gerade bei jungen Menschen Kultstatus genießt. Vom sozialen Wert dieser Einrichtungen als öffentlichen Treffpunkte ganz zu schweigen. Doch das ist in Corona-Zeiten vollständig eingebrochen. Gastronomen können Verluste mit Speisen außer Haus zumindest teilweise kompensieren. Dass Clubs, Bars und Nachtlokale ohne konkrete Perspektive geschlossen sind, stellt etliche Betreiber vor unkalkulierbare Risiken – und die muss die Politik dringend abfedern.

Schulden von Morgen

Zumal die finanziellen Hilfen von Stadt, Land und Bund bei Umsatzeinbrüchen in unklarer Höhe oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Kredite bedeuten die Schulden von Morgen – und können oft erst beantragt werden, wenn sämtliche privaten Rücklagen aufgebraucht wurden. Abgestraft werden so alle Unternehmer, die für bevorstehende Investitionen Geld auf die Seite gelegt haben – und heute nicht wissen, ob und wann sie wieder öffnen können. So ergibt sich der ungute Eindruck einer gefährlichen Doppelmoral: Zufriedenheit mit den bisherigen Erfolgen auf der einen, lediglich halbherzige Unterstützung in unverschuldeten Krisen-Zeiten auf der anderen Seite. Selbst wenn ein von der Wirtschaft gefütterter Clubfonds zur Linderung der finanziellen Sorgen im Gespräch sein sollte – das Interesse von Unternehmen, als Retter der Feierbranche aufzutreten, dürfte überschaubar sein. Zumal Firmen mit Kurzarbeit, Homeoffice und gesenkten Umsatzprognosen aktuell andere Sorgen haben.

Als Silberstreif am Horizont bleiben Entschädigungen aus Bundesmitteln. Doch die sind, so dringend sie gebraucht würden, weder konzipiert, noch beschlossen – und könnten für viele Betreiber, die teilweise schon jetzt kurz vor der Insolvenz stehen, zu spät kommen. Auch das hätte sich dann die Politik auf die Fahnen zu schreiben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020