Gefälschte Dokumente

Ein 24-Jähriger ist der Justiz ins Netz gegangen, nachdem er sich bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei mit einem angeblich slowakischen Führerschein ausgewiesen hatte. Wie die Polizei gestern mitteilte, nahm sie den Mann, der nach Überprüfung der Fingerabdrücke als Kosovare identifiziert wurde, bereits am 9. November fest. In seiner Vernehmung habe der 24-Jährige angegeben, für 1000 Euro in Bremen neben dem angeblichen Führerschein weitere falsche Dokumente erworben zu haben, um die Freiheiten eines EU-Bürgers zu bekommen. Sein Asylantrag war 2013 abgelehnt worden, die Duldung erlosch im Januar 2018 endgültig. Weil dem Mann Abschiebung drohte, tauchte er unter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht Haft gegen den Kosovaren, der jetzt in der Justizvollzugsanstalt Mannheim ist. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018