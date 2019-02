Gefälschte Rezepte

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Haftbefehle gegen einen 29-jährigen Mann und eine 40-jährige Frau erlassen. Wie die Polizei gestern mitteilte, sollen die beiden Tatverdächtigen von Mitte 2018 bis zum 22. Februar Rezepte gefälscht und diese in Apotheken in Mannheim vorgelegt haben.

Die Rezepte waren auf das Medikament Temazep ausgestellt, das vor allem als Hypnotikum verwendet wird. Nach dem Betäubungsmittelgesetz handelt es sich um ein verkehrsfähiges und verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel. In drei Fällen soll es den Beschuldigten gelungen sein, das Medikament zu erhalten – in 13 Fällen nicht.

In Gefängnisse eingeliefert

Am 22. Februar gegen 13.20 Uhr konnten die Beschuldigten bei einer Apotheke im Bereich der Quadrate festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten am Folgetag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Sie wurden in verschiedene Justizvollzuganstalten eingeliefert. pol

