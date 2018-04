Gefahren des „digitalen Schattens“

Anzeige

Im Internet, aber auch im Alltag, werden ständig Daten generiert. Mit diesen werden Persönlichkeitsprofile erstellt, die als Grundlage für die Entscheidung darüber dienen, wie hoch der persönliche Kreditrahmen ist oder welchen Tarif Kranken- oder Kfz-Versicherungen in Zukunft anbieten sollen. Nicht unterschätzen sollte man nach Peter Hetzler, der in der Abendakademie am 9. April einen Kurs zu diesen großen Datensätzen hält, auch die möglichen Auswirkungen des eigenen „digitalen Schattens“ auf den Erfolg oder Misserfolg einer Stellenbewerbung. Hetzler lässt die Teilnehmer hinter die Kulissen des Internets blicken und zeigt, wie sie der ungebremsten Datensammelwut Grenzen setzen können. Alternativ kann dieses Seminar auch für 18. Juni gebucht werden.

In einem weiteren Seminar beschäftigt sich Hetzler am 16. April mit Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI). „Sie könnte die die großartigste Errungenschaft der Menschheit werden, bedauerlicherweise könnte sie auch die letzte sein. Nämlich dann, wenn KI den Menschen irgendwann intellektuell überlegen sein wird. Welchen Platz hätten Menschen in einer solchen Welt? Macht die Menschheit sich selbst überflüssig?“, schreibt die Abendakademie in ihrer Ankündigung. Hetzler lotet Chancen und Risiken der digitalen Entwicklung aus und geht der Frage nach, wie KI unsere Arbeitswelt und unser soziales Leben verändern wird. Dieses Seminar kann auch für 25. Juni gebucht werden.

Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0621/1076150. Unter der Nummer gibt es auch weitere Informationen. ena