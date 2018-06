Gefahren von Drogen

Anzeige

Zum Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch am Dienstag, 26. Juni, bietet der Drogenverein Mannheim in seinen Räumen in K 3, 11 bis 14, ein umfangreiches Informationsprogramm.

Ab 17.30 Uhr gibt es unter dem Motto „Fragen, die ich schon immer zum Thema Drogenkonsum stellen wollte“ eine offene Gesprächsrunde, moderiert von Experten des Drogenvereins. Um 18 Uhr berichtet ein ehemaliger Konsument aus seinem Leben, um 19 Uhr findet dann eine Führung statt durch den Kontaktladen für Heroinabhängige. Mit einer Lesung von Texten rund um die Thematik Drogenkonsum wird um 19.30 Uhr der Bücherladen des Drogenvereins eröffnet. Es liest der Schauspieler und Sprecher Raul Semmler.

Um 20.30 Uhr gibt es dann unter dem Titel „Eindrücke nachbesprechen“ noch einmal eine moderierte Gesprächsrunde. Zwischen 17 und 20 Uhr findet außerdem ein Flohmarkt statt.