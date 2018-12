Gefangenenlager mitten in der Stadt

Sie lebten mitten in Mannheim und sind doch vergessen: Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs. „Gefangen hinter Stacheldraht“ lautet der Titel eines Vortrags im Marchivum morgen, 12. Dezember um 18 Uhr von Doreen Kelimes. Bereits im September 1914 kamen die ersten französischen Verwundeten in Gefangenschaft nach Mannheim und wurden in den Reservelazaretten I (Garnisonslazarett) und III (K 5-Schule) versorgt. Am 1. Juli 1915 genehmigte der Stadtrat einstimmig die pachtfreie Überlassung des größeren Teils des Exerzierplatzes und eines Teilgrundstücks im 9. Sandgewann an die Militärverwaltung. Bis Kriegsende wurden mehr als 23 500 Gefangene aus Frankreich, England, Belgien, Serbien, Rumänien, Russland und Italien im Mannheimer Lager untergebracht, wo sich ein umfangreiches kulturelles Lagerleben entwickelte, in das der Vortrag Einblick gibt. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018