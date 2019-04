Gefangener Papst

Nur eine Tafel und ein paar Sandsteinquader am Stephanienufer auf dem Lindenhof erinnern daran: Fast drei Jahre lang saß Papst Johannes XXIII. in Mannheim auf der – nicht mehr existierenden – Zollburg Eichelsheim im Gefängnis. Vor 600 Jahren endete die Gefangenschaft von Baldassare Cossa. Mit einem Vortrag wird Ulrich Nieß, Leiter des Marchivum, am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Ignatiussaal, (A 4,1) des Katholischen Stadtdekanats in kurzweiliger Art und Weise die kirchenpolitischen Zusammenhänge erläutern und zugleich das Dorf Mannheim in jenen Jahren in den Blick nehmen. Der Titel seines Vortrags lautet: „Kirchenpolitik vor 600 Jahren: das Ende der Haftzeit von Papst Johannes (XXIII.) in Mannheim“. Im Mai 1415 war dieser Papst gemäß Beschluss des Konstanzer Konzils (1414-1418) seines Amtes enthoben worden. Nach einem Fluchtversuch hatte ihn der Pfalzgraf Ludwig III. gefangen gesetzt. „Mit der Inhaftierung leistete Mannheim mithin einen besonderen Beitrag zur Beendigung des Großen Abendländischen Schismas (1378-1417)“, so Nieß. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019