Gefangener Papst auf dem Lindenhof

Nur eine Tafel und ein paar Sandsteinquader am Stephanienufer auf dem Lindenhof erinnern daran: Fast drei Jahre lang saß Papst Johannes XXIII. in Mannheim auf der – nicht mehr existierenden – Zollburg Eichelsheim im Gefängnis. Wie es dazu kam, verrät am Mittwoch, 27. März, um 14.30 Uhr ein Vortrag in den Reiss-Engelhorn-Museen. Die Historikerin Viola Skiba, die mitverantwortlich für die große Päpste-Ausstellung war, nimmt die Zuhörer in eine Zeit der tiefen Glaubensspaltung mit. Anfang des 15. Jahrhunderts konkurrierten gleich drei Päpste um die Vormachtstellung. Das Konstanzer Konzil sollte Abhilfe und Einigung bringen. Um seiner Absetzung zu entgehen, floh Johannes XXIII. vom Konzil und wurde von Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz gefangen genommen. Wie es ihm während seiner Haft in Mannheim erging, erfahren die Zuhörer an diesem Nachmittag.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ und findet im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Der Eintritt beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Tel. 0621/2 93 31 50 wird gebeten. pwr

