Gefesselt und ausgeraubt

Ein 18- und ein 53-Jähriger stehen im Verdacht, einen 72-Jährigen in dessen Wohnung auf der Schönau gefesselt und mit einer Gaspistole bedroht zu haben. Polizisten nahmen die Männer am Montag noch am Tatort fest, ein Richter des Amtsgerichts erließ nun Haftbefehl gegen die beiden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit.

Demnach klingelten die Männer zunächst an der Wohnungstür ihres Opfers. Als der Senior die Tür öffnete, soll ihn der 53 Jahre alte Mann mit einer geladenen Gaspistole bedroht haben und anschließend in die Wohnung eingedrungen sein. Dort fesselten die beiden den 72-Jährigen mit Klebeband und forderten Bargeld. Dabei bedrohten sie den Mann abwechselnd mit der Gaspistole, heißt es. Die Täter durchsuchten die Wohnung und steckten unter anderem 140 Euro in eine Tasche. Durch die Hilferufe des 72-Jährigen wurde eine Zeugin aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Gestern Vormittag wurden die Festgenommenen einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes erließ. Die Männer wurden in verschiedenen Justizvollzugsanstalten untergebracht. pol/seko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018