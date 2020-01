Geflüster vom Weißen Ball 2020

Besonderes Jubiläum

Zum 50. mal feierten Christiane und Wolfgang Forelle auf dem „Weißen Ball“. Premiere hatten sie, als Anita Wellenreuther Stadtprinzessin der „Grokageli“ war und „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling als Prinz regierte. Christiane Forelle begleitete damals als „Grokageli“-Gardemädchen die Prinzessin, Forelle war in der Feuerio-Prinzengarde und der Fahrer - und dadurch wurde aus ihnen ein Paar. Sogar der 62. „Weiße Ball“ war es für Joachim Mayer, Ehren-Senatspräsident des Feuerio. Sigi Fournes, Prinz 1977, war der Prinz, dessen Amtszeit am längsten zurückliegt. Er kam mit 22 Freunden seines Lions-Clubs Mannheim-Rosengarten.

Modische Wette

Er fiel auf: Weißer Smoking, schwarzes Hemd, schwarzer Hut - sehr elegant kam Unternehmer und Projektentwickler Egon Scheuermann zum Ball. „Ich habe eine Wette abgeschlossen, dass ich jedes Jahr einen anderen Dress trage, das mache ich“, erklärte er. Auffallend auch Roger Grösch im blauen Frack und Georgios Manolidis im Männerrock. Doch es war kein Schottenrock: „Auch in Griechenland gehört ein Faltenrock zur Tracht für Männer, und ich dachte, das wäre etwas lockerer für heute“, sagte er.

Komplett kariert

Rote Lackschuhe, sonst komplett rot kariert - so zog Thomas Podstawski , Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe, viele Blicke auf sich. „Einer muss ja hier Farbe ’reinbringen“ meinte er, bedauerte aber, dass er den besonderen Smoking nur in Hessen, nicht in Mannheim bekommen habe.

4000 Blumen

Sie wird jedes Jahr bewundert, und stets gibt es neue Akzente: die Blumendekoration der Floristen von Blumen-Otto. 15 Mitarbeiter verarbeiteten seit Freitagmittag 4000 Blumen. In über den Köpfen der Ballgäste schwebenden Gestecken kombinierten sie exotische Flamingoblumen aus Costa Rica mit Rittersternes (Amaryllis) und zarten Wolken aus Schleierkraut, dazu Silbertüpfel-Farn (Phlebodium), Dschungelmoos und frischgrüne Waldfarne. In überdimensionalen Sektgläser auf den Tischen steckten auch Flamingoblumen und Schleierkraut, reinweiße Mini-Gerbera, frische Olivenzweigen und duftender Eukalyptus. Im Foyer sorgten über 100 Geigen-Feigen, Rhapis-Palmen und Lorbeer-Pflanzen für Wohlfühlatmosphäre. Das Bühnenbild baute wieder ehrenamtlich die Feuerio-Technik unter Michael Baake.

Feurige Selbstironie

Im Vorjahr entzündete ein Bühnenfeuerwerk eine Blumenampel, was eine große Stichflamme gab - und für gehörigen Schrecken im Publikum sorgte. „Wir machten unserem Namen Feuer-io eben alle Ehre“, sagte Feuerio-Vize Stefan Hoock als Moderator und bewies Selbstironie. In diesem Jahr habe man vorgebeugt, sagte er - und auf die Bühne kam als Feuerwehrmann der Feuerio-Aktive Thomas Heck.

Absage aus Stuttgart

Wegen der CDU-Bundesvorstandssitzung in Hamburg kurzfristig abgesagt, hatte Innenminister Thomas Strobl. „Wie alles aus Stuttgart, was nach Mannheim kommen soll - es kommt zögerlich oder gar nicht“, kommentierte das Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke.

Emotionaler Abschied

Sehr anrührend verabschiedete sich das scheidende Prinzenpaar. Daniela Ströbel blickte auf eine „fantastische tolle Zeit mit einem supertollen Prinzen“ zurück und verriet: „Er zittert neben mir, weil es zu Ende geht!“ „Ja, es ist ein komisches Gefühl“, gestand Dirk Berger: „Einer meiner Lebensträume ist in Erfüllung gegangen“, schwärmte er, es war wundervoll“. Seine Prinzessin werde „immer Teil meiner Familie bleiben“, versicherte er ihr.

