Gefordertes Gutachten verzögert Verhandlung

Überraschung statt Urteil: Der vermeintlich letzte Verhandlungstag im Prozess um die 45-jährige Bulgarin Filiz M. begann mit einem Beweisantrag von Verteidiger Markus Schwab, der ein forensisch-psychiatrisches Gutachten seiner Mandantin forderte. Sie ist vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Der Frau wird vorgeworfen, im Januar dieses Jahres einen Bekannten mit einem Messer angegriffen zu haben, nachdem dieser sie über einen Zeitraum von zwei Monaten vor allem telefonisch belästigt haben soll. Am Morgen der Tat habe der Mann, mit dem sie ein sexuelles Verhältnis hatte, sie bereits sechs Mal angerufen und sei dann schließlich an ihrer Arbeitsstelle aufgetaucht, so die 45-Jährige.

Dort habe er sie unter Druck gesetzt, indem er ihren Ehemann anrief und ihm von der Affäre berichtete. Daraufhin soll die Frau sich ein Küchenmesser hinter der Theke geschnappt und dreimal auf ihn eingestochen haben (wir berichteten).

Für ihren Verteidiger Markus Schwab scheint alles klar zu sein. In seinem Antrag stellt er dar, dass seine Mandantin sich während der Tat in einem „affektiven Zustand“ befunden habe. Somit sei es nicht auszuschließen, dass sie schuldunfähig gehandelt habe.

Richter verwundert

Filiz M. „ist nicht mehr sie selbst gewesen“ und in ihrer Wut gefangen, sagte er. Dass ihr Bekannter an jenem Morgen an ihre Arbeitsstätte kam, war der „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“. Die Frage, ob es zwischen der Angeklagten und dem Mann einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gab, konnte erneut nicht abschließend geklärt werden.

Staatsanwalt Michael Hager nahm zu dem Antrag keine Stellung. Richter Gerd Rackwitz zeigte sich sichtlich verwundert, warum Schwab seine Forderung erst am letzten Prozesstag vorbrachte: „Es erschließt sich mir nicht, warum Sie den Antrag nicht bereits am vierten Verhandlungstag gestellt haben.“ Dadurch werde der Prozess nun verzögert.

Schwab antwortete, dass zuvor schlicht nicht mehr genug Zeit gewesen sei, um sein Anliegen vorzubringen. Letztlich ging Rackwitz jedoch auf die Forderung ein und plante ein bis zwei Monate ein, bis das Gutachten vorliegen soll. Die Beweisaufnahme in dem Fall ist damit nach wie vor geöffnet.

Anschließend wollte der Richter mit den Anwesenden die weiteren Termine abstimmen. Schwab hingegen verneinte, seinen Terminkalender bei sich zu haben. Schließlich einigten sich die am Prozess Beteiligten auf zwei Kurztermine am Freitag, 26. Oktober, und Montag, 12. November. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Zeugen geladen werden.

Wann die Hauptverhandlung letztlich fortgesetzt wird, soll telefonisch geklärt werden – aufgrund des fehlenden Terminkalenders des Verteidigers. Bis dahin ist der Prozess vertagt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018