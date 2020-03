Gefühl der Befreiung

Karla Spagerer (90) Waldhof

Am 27. März 1945, es war der Geburtstag meiner Mutter, sind die Amerikaner gekommen, von Sandhofen aus. Die Zeit vorher waren wir fast nur noch im Bunker „Langer Schlag“, weil der Weg von unserer Wohnung zum Bunker bei einem Luftangriff zu weit gewesen wäre. Als dann die Amerikaner da waren, sind Männer aus dem Bunker gleich mit einer weißen Fahne rausgegangen. Dann hieß es: „Der Krieg ist zu Ende, Ihr könnt nach Hause“, aber es haben nicht mehr alle ein Zuhause gehabt. Viele mussten im Bunker bleiben, es war ja alles zerstört, alles voller Trümmer. Die ersten Amerikaner, die ich gesehen haben, waren Farbige – das war schon auffallend, die sind offenbar vorgeschickt worden. Sie fuhren in offenen Jeeps, hatten ein Gewehr auf den Knien. Es gab Mütter, die haben Angst gehabt um uns junge Mädchen, aber es war nichts. Sie haben uns aber nichts Böses getan, zumindest in unserer Gegend habe ich nichts davon gehört. Wir fühlten uns befreit. Zumindest galt das für uns, für die jungen Leute. Für manche älteren Männer war es schlimm, die haben den verlorenen Krieg als Schande empfunden. Aber ich war froh – keine Fliegerangriffe mehr, keine Angst vor der Gestapo. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft in der Bopp & Reuther-Siedlung Ecke Alte Frankfurter Straße/Waldstraße. Die haben zeitweise die Amerikaner übernommen, aber wir durften weiter dort wohnen. pwr

