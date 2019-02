Gefühl für Gefahr entwickeln

Es ist laut in der Evangelischen Jugendkirche. Kinder, Lehrer und Organisatoren drängen und rufen durcheinander. 300 Schüler von Mannheimer Förder-, Werkreal-, Real- und Gesamtschulen der Klassenstufen 7 bis 9 setzen sich an diesem Tag auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema „Sucht“ auseinander. „Just for fun – Rausch und Risiko“ heißt das Motto der zwei Projekttage. Als Tochter des kommunalen Alkoholpräventionsprojekts „Hart am Limit“ haben sie das Ziel, Jugendliche vor Alkohol-, Internet- und Spielsucht zu schützen.

Eingeleitet wurde der erste Tag mit einem Auftritt des Improvisationstheaters „Haltlos“ aus Heidelberg. „Es war toll, wie die Kinder mitgegangen sind. Man merkt, es ist ein Thema, das sie beschäftigt“, sagt Schauspielerin Gabriele Köhler. Danach verteilen sich die Jugendlichen auf sechs Stationen. Bei diesen Mitmachaktionen können sie die Auswirkungen und Folgen von Alkohol hautnah erleben.

Noch rufen die Schüler laut durcheinander, schubsen und necken sich. Schließlich sehen die Brillen für den Rauschbrillenparcours (Bild) allein schon ulkig aus, fast wie eine altmodische Taucherbrille – noch lustiger wirken sie freilich an einem Schulkamerad. Sobald die Schüler sie jedoch selbst tragen, verstummen sie schlagartig. Jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, geradeaus zu gehen, geschweige denn einen Ball zu fangen. „Komisch“, lautet die einhellige Meinung. Zwei zwölfjährige Mädchen bezeichnen es sogar als anstrengend. Für immer von Alkohol abhalten wird das Experiment sie aber nicht: „Die Erfahrung wollen wir trotzdem irgendwann mal selbst machen.“

Im Deutschunterricht haben die Schüler bereits ein Buch über Drogen durchgenommen. „Jetzt können sie quasi praktische Erfahrungen sammeln“, sagt Dorothea Müller, Lehrerin der 7a der Seckenheimer Werk- und Realschule. Ernsthaft betroffen scheinen die Jugendlichen von dem Thema noch nicht zu sein. „Meine Eltern trinken schon mal ein Glas Wein. Aber ich noch nie“, sagt ein 13-Jähriger. Und gerade darum geht es: Sensibilisierung, bevor es aktuell wird.

Mediensucht besonders aktuell

„Viele Jugendliche sind schon mal mit Alkohol-, Drogen- oder Internetsucht in Berührung gekommen – besonders mit neuen Medien“, erklärt Timo Kläser, Beauftragter für Suchtprophylaxe des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt: „Das Problembewusstsein dafür ist bei den Schülern angekommen.“ Auch das Thema Glücksspiel wird an den Projekttagen angesprochen. Ein Tabuthema, so Kläser: „Obwohl man gerade in Städten wie Mannheim so leicht an Automaten kommt.“

Eine besondere Station heißt „Wer ist wer?“. Hier sitzen ein trockener Alkoholiker aus einer Selbsthilfegruppe und dessen Angehöriger. Mit Ja- oder Nein-Fragen müssen die Kinder herausfinden, wer wer ist – eine ungewöhnliche Situation. Ebenso wie der „ESCape Room“. Durch Rätsel können die Schüler dort eine Schatzkiste öffnen. „Es geht darum, dass die Schüler über die Süchte diskutieren“, erklärt Gisela Witt, freischaffende Kunst- und Medienpädagogin.

Die teilnehmenden Klassen erfahren an den Projekttagen, wie wichtig das Thema „Suchtprävention“ ist. „Auch wenn jeder Schüler seine Grenzen für sich selbst finden muss, wollen wir sie zumindest sensibilisieren“, sagt Kläser. Und das scheint zu fruchten. „Wenn wir mal erwachsen sind und damit konfrontiert werden, können wir es durch das hier Gelernte vielleicht stoppen“, zeigt sich ein 13-Jähriger optimistisch.

