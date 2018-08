Geführte Radtouren durch die Region

Anzeige

Am Mittwoch, 15. August, veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Radtour nach Hockenheim. Die etwa 50 Kilometer lange Tour wird mit 14 bis 16 km/h gefahren. Bei Regen fällt die Tour aus. Einkehr geplant. Die Tour startet um 10 Uhr am Haupteingang des Schlosses. Auskünfte bei der Tourenleiterin Georgia Guthier unter Tel. (0621) 87 35 37. Am Sonntag, 19. August, bietet der ADFC die Radtour „Bergauf-Bergab” mit Steigungen über Wilhelmsfeld und Neckarsteinach nach Nussloch an. Die Radtour startet um 9 Uhr am MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof. Weitere Auskünfte: Wolfgang Raisin, Tel. (0621) 43 73 25 87. red