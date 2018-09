Gegen die Bürger

Es ist nicht klug, ein Bauprojekt gegen den Willen von betroffenen Bürgern durchzuziehen. Doch die Bahn schert sich beim Ausbau der östlichen Riedbahn recht wenig um die Ängste von Anwohnern und Kommunen vor einer massiven Zunahme des Zuglärms. Das hat der dreitägige Erörterungstermin im Maimarktclub deutlich gemacht.

Rechtlich mag der Bahn nichts vorzuwerfen sein. Immer wieder hat sie entsprechend auch betont, sie setze lediglich ein altes, zweites Gleis wieder instand auf einer Strecke, die von Anfang an zweigleisig angelegt war. Dabei blendet sie aber bewusst aus, dass es gerade dieser Lückenschluss ermöglicht, deutlich mehr Züge auf die Strecke zu schicken – die ja in den Prognosen tatsächlich auch auftauchen.

Bürgerinitiativen und Stadtverwaltung pochen deshalb zu Recht darauf, den Ausbau in den Gesamtzusammenhang mit der Frage zu stellen, wie der Bahnverkehr künftig durch Mannheim rollen soll und wie die Bürger vor Lärm geschützt werden. Denn nur zur Erinnerung: Weiter südlich auf der Strecke, in Rastatt, Offenburg und Freiburg, sind Tunnel oder Umfahrungen geplant oder bereits im Bau. Die hohe Zahl von 2300 Einwendungen gegen das Riedbahnprojekt zeigt, dass sich auch in Mannheim viele Lärmschutz erhoffen. Schade nur, dass so wenige von ihnen in den Maimarktclub gekommen sind, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen.

Es geht beim Riedbahn-Ausbau nicht um eine rechtliche Frage, sondern um eine verkehrspolitische, und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Eine Frage, an der auch die Bahn und die Bundesregierung ein Interesse haben sollten.

