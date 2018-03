Gegen Wand gefahren

Anzeige

Mannheim.Eine 97-jährige Autofahrerin hat auf dem Lindenhof beim Einparken einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin am gestrigen Vormittag gegen 11 Uhr mit ihrem Mercedes unterwegs. Als sie dann in eine Parkbucht vor einem Anwesen in der Schwarzwaldstraße einparken wollte, rutschte sie – so vermutet die Polizei – mit dem rechten Fuß offenbar von der Bremse ab und trat versehentlich auf das Gaspedal. Ihr Wagen machte daraufhin einen Satz vorwärts und stieß gegen die Hauswand und die Eingangstür. Zudem wurde ein Audi, der in der danebenliegenden Parkbucht stand, bei dem Unfall beschädigt.

Führerscheinstelle prüft

Die 97-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt einen Schock, sie musste in einer nahegelegenen Arztpraxis medizinisch versorgt werden. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Autos, an der Wand und an der Haustür ist erheblich, die Experten der Polizei schätzen ihn auf rund 15 000 Euro. Die Beamten informierten die Führerscheinstelle über den Vorfall, sie soll nun prüfen, ob die 97-Jährige zum Führen von Kraftfahrzeugen in der Lage ist.