Gegensätzliche Wohngemeinschaft: ein seltsames Paar

Felix ist so pingelig, dass sich sein Putzfimmel scharf an der Grenze zum Wahnsinn bewegt. Sascha hingegen richtet in Sekundenschnelle in einem ordentlichen Raum das größte Chaos an. Gegensätzlicher könnten keine zwei Männer sein, die zusammenleben. Die Komödie „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon wird unter der Regie von Petra Förster am 2. Juni um 20 Uhr im Oststadttheater aufgeführt. Hierfür verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. ham (Bild: OststadtTheater)