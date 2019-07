Gegenseitige Rücksicht

Nein, schön ist das am Strandbad nicht, wenn manchmal Dutzende, manchmal sogar über 100 Grills Duft- und Rauchschwaden absondern. Auch Radfahrer und Hunde haben auf der Promenade und den Spiel- und Liegewiesen nichts verloren. Und vom Parkplatz-Chaos an besucherstarken Schönwetter-Wochenenden gar nicht erst zu sprechen. Aber ernste Probleme, das sagen sowohl Stadt als auch bürgerschaftlicher Förderverein, gibt’s im grünen Süden zum Glück so gut wie nicht. Selbst dann nicht, wenn die Wiesen am Rheinufer von Besuchern in großer Gruppenstärke bevölkert werden.

Lediglich von „einer Handvoll Uneinsichtiger“, die pro Saison von der Strandbadaufsicht bei Verstößen erwischt werden, weiß Uwe Kaliske vom Rathaus-Fachbereich Sport und Freizeit zu berichten. Die neue Benutzungsordnung enthält jede Menge Verbote und Vorschriften, deren Einhaltung auch irgendwie überwacht werden müsste. Dass auch gegen diese Regelungen die Handvoll Uneinsichtige verstoßen wird – damit muss man leider rechnen. Ansonsten gilt: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme kommt man am weitesten. Am Strandbad-Grill genauso wie überall sonst im Leben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019