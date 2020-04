Wir dürfen wieder das Osterfest feiern. Eigentlich feiern wir jeden Sonntag Ostern. Wir feiern den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten. Warum tun wir das jedes Jahr und jeden Sonntag? Ist doch schon 2000 Jahre her.

Was uns wichtig ist, was unser Leben geprägt oder beeinflusst hat, daran erinnern wir uns immer wieder, das feiern wir in regelmäßigen Abständen – Geburtstag, Hochzeitstag, Jubiläen und ähnliche Gedenktage. Wir spüren, dass dieses Ereignis etwas Einmaliges und Unwiederholbares ist. Das Gedenken und Feiern schenkt uns Vergewisserung des Gegenwärtigen und Hoffnung für das Zukünftige.

Um wie viel mehr geschieht das bei Dingen, von denen ich glaube, dass sie für mich entscheidend sind über dieses irdische Leben hinaus, die Sinn und Hoffnung schenken? Wenn ich glaube, dass Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung, so entscheidende und bestimmende Ereignisse für mein Leben sind, dann ist es selbstverständlich, dass ich mich immer wieder an diese Glaubenswahrheit erinnere, dass ich diese Erinnerung immer wieder feierlich begehe. Und diese Erinnerung wiederum hat Einfluss auf mein Leben. Es lässt mich befreit und zuversichtlich leben. Nimmt mir die Angst, etwas zu verpassen, das Hier und Jetzt bis zum letzten Tropfen auszusaugen. Ja, die Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.

Blick über das Irdische hinaus

Für uns Christen ist diese Erinnerung an die Erlösungstat Jesu Christi so zentral und wichtig, dass wir sie nicht nur am Karfreitag und an Ostern feiern, sondern immer wieder dann, wenn wir uns zu Abendmahl beziehungsweise Eucharistiefeier versammeln, jeden Sonntag. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.

In diesen Tagen der Corona-Krise spüren wir sehr deutlich, dass wir doch nicht alles im Griff haben. Ein kleines Virus verändert die Welt. Volkswirtschaften und das soziale Leben werden heruntergefahren, Menschen spüren immer mehr, wie sehr sie einander brauchen und aufeinander angewiesen sind. Ja, wir merken, dass es die große Sicherheit nicht gibt, sondern alles sehr fragil ist. In solchen Zeiten ist es gut, wenn Ostern unseren Blick über das rein Irdische hinaus lenkt und uns so Hoffnung und Zuversicht schenkt – nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Sonntag.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern! Wir beglückwünschen uns. In der Tat: Das können wir von Herzen tun. Ich beglückwünsche Sie und uns alle zu dieser Hoffnung, die uns in Christus, dem Auferstandenen, geschenkt ist – über den Tag hinaus.

Erwin Bertsch

Pfarrer der katholischen

Gemeinde Brühl-Ketsch

