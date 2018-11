Geisterfahrer flüchtet in Mannheim vor Polizei und kracht gegen Baum

Mannheim.Ein 25-jähriger Geisterfahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei gegen einen Baum gekracht. Der Mann sei am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, mit seinem Auto auf dem Luisenring in Höhe H 7 in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Als ihn eine Polizeistreife kontrollieren wollte, flüchtete er mit Vollgas - weiterhin in falscher Richtung. Der 25-Jährige verlor dann in Höhe des Kurpfalzkreisels die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum.

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Motor aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Mann wurde verletzt, konnte bei seiner Festnahme aber noch Widerstand leisten. Er wurde von der Polizei in ein Krankenhaus begleitet.

Zur Rekonstruktion der genauen Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Während seiner Fahrt entgegen der Fahrtrichtung gefährdete der 25-Jährige auch andere Fahrzeugführer. Diese und Zeugen, werden gebeten sich der Telefonnummer 0621/12580 oder 0621/33010 bei der Polizei zu melden.