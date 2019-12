Geistliches Konzert in St. Peter und Paul Feudenheim

Der Kirchen- und Oratorienchor von St. Peter und Paul Feudenheim veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr ein Geistliches Konzert. Auf dem Programm stehen die „Berliner Messe“ von Arvo Pärt und das „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns. Die Solopartien singen Anabelle Hund, Beate Mewes , Sandra Stahlheber, Christoph Wittmann und Georg Gädker. Die Begleitung übernimmt das Kurpfälzische Kammerorchester. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „St. Peter“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia (Bild: St. Peter)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019