Geläut am Tag des Weltfriedens

Am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen sollen erstmals in ganz Europa die Glocken läuten – beteiligt sein werden auch zahlreiche Kirchen in Mannheim. Hier sollen am Freitag, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr Kirchenglocken erklingen, begleitet von zahlreichen Friedensgebeten und Gottesdiensten. Das kündigen die katholische und evangelische Kirche in Mannheim jetzt an.

„Der Einsatz für den Frieden weltweit und bei uns wird immer drängender“, betont der katholische Dekan Karl Jung. „Wir gewöhnen uns daran, dass Krieg verstärkt zu einem Mittel der Politik wird“, mahnt der evangelische Dekan Ralph Hartmann. „Es ist höchste Zeit, uns auf die friedensethische Tradition zu besinnen und andere, gewaltfreie Lösungen zu finden.“ Der Schwerpunkt der Aktion liege auf aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen wie auch auf vergangenen Konfrontationen – beispielsweise des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Die Dekane laden zu „einem bewussten Hören und Mitbeten“ am 21. September und auch zu einer weiteren Friedensaktion am 3. Oktober ein: Am Tag der Deutschen Einheit findet die Kundgebung „Für Demokratie, Menschlichkeit und Rechtsstaat“ statt, zu der neben den Kirchen auch viele weitere Organisationen und Initiativen aufrufen. Die Veranstaltung beginnt am 3. Oktober um 14 Uhr auf dem Alten Meßplatz, von dort zieht der Zug zum Mannheimer Schloss. bro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018