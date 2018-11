Gelassen durch die Geschichte

Ganz leise, geräuschlos, ohne Aufsehen – so wie sie gelebt hat, ist sie nun auch gegangen: Grit Arnscheidt, Historikerin mit Weitblick auf alle Epochen der kurpfälzischen Geschichte, hat sich auf ihre Art von der Welt verabschiedet. Am 24. Oktober ist sie ihrem langen Leiden erlegen. Sie ertrug die Beschwernisse mit bewundernswerter Tapferkeit, kämpfte mit den Waffen des klugen Verstandes und des feinsinnigen Humors gegen die Krankheit. So konnte die führere Vizechefin der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) bis zum Schluss viele wertvolle Momente gewinnen, sich mit ihren Freunden und früheren Kollegen über Gott, die Welt und die Wissenschaft austauschen. Grit Arnscheidt fehlt nun im Kulturleben der Region, ein großer Kreis trauert.

Eigene Lebensphilosophie

„Freundschaft ist das höchste Glück“, der Titel ihrer letzten Publikation – einem wunderbaren Buch über die Poesie-Alben der Familie Engelhorn – könnte programmatisch stehen für Arnscheidts eigene Lebensphilosophie, dieses Zugewandtsein in Fröhlichkeit und Menschlichkeit. Heiter zeigte sie sich stets auch im Tun, in ihrem Fach, der Geschichte, sie blieb interessiert an allen Facetten der Historie, die sie mit dem geschärften Auge der Forscherin durchleuchtete.

Vielfalt und Qualität zeichnen denn auch die Publikationen der in Düsseldorf geborenen Wissenschaftlerin aus, die von 1974 bis 2002 an den rem, zuletzt als stellvertretende Direktorin, das weite Feld der Kurpfalz betrachtete und Herausragendes zur Stadtgeschichte publizierte. Genannt sei hier nur der Klassiker „Mit Zorn und Eifer – Karikaturen aus der Revolution 1948/1949“, oder die Arbeit zu Friedrich Daniel Bassermann, die zum 200. Geburtstag des Mannheimers erschien und ganz neue Quellen erschloss.

Nach ihrer Pensionierung blieb Grit Arnscheidt als Ehrenamtliche im Muserum, durchstreifte ihre Gebiete, pflegte Kontakte als Mitglied in mehr als 40 Vereinen, wurde vielfach ausgezeichnet – zum Beispiel mit dem Mannheimer Pfennig des Stadtarchivs (heute Marchivum) – und als „Grande Dame des Mannheimer Kulturlebens“ verehrt.

Voller Respekt, Anerkennung und Bewunderung wurde ihr im vergangenen Jahr zu ihrem 80. Geburtstag eine Ausgabe der Mannheimer Geschichtsblätter gewidmet. Ihre wissenschaftlichen Wegbegleiter und Freunde schrieben in herzlicher Verbundenheit Beiträge. Das hat sie – schon ganz zurückgezogen – wohl gerne gelesen und fernmündlich weiter mit wachem Geist und nie erlahmender Aufmerksamkeit ihre Freundschaften gepflegt. räu

